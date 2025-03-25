Пропавшую в Москве школьницу нашли живой

Волк: Пропавшую под влиянием мошенников 15-летнюю школьницу нашли живой

Сотрудники полиции нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Полицейские незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Совместно с волонтерами они изучили все возможные маршруты движения подростка. В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила Волк.

Она отметила, что в данный момент ведется поиск организаторов произошедшего.

Ранее сообщалось, что 24 марта школьница ушла из дома, расположенного на улице Черемушки в Новой Москве, в неизвестном направлении. Предварительно правоохранители выяснили, что подросток общалась с телефонными аферистами. На следующий день мама девочки обратилась с заявлением в полицию.