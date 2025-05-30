Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 30 мая 2025Россия

Российского студента нашли под окнами дома после разговора с отцом

В Ленобласти 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В деревне Новое Девяткино Ленинградской области 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом, спасти его не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

Российский юноша проживал в квартире на 13-м этаже вместе с родителем. Последний рассказал, что в данный момент разводится со своей женой. В день случившегося ему позвонили судебные приставы и сообщили о необходимости платить алименты. Мужчина рассказал об этом сыну. Тот отреагировал остро и взял нож. Отец его отобрал и ушел в туалет.

Когда мужчина вернулся, сын был уже внизу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

До этого сообщалось, что в Шушарах старшеклассницу с переломанными ребрами обнаружили под окнами девятиэтажки.

Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для них это будет шоком». В России оценили перспективы возвращения McDonald’s и предупредили о «колоссальных деньгах»

    Хинштейн показал последствия ночной атаки на Курск

    Российские войска перекрыли снабжение ВСУ по Сумами

    Российские туристы массово устремились в популярную страну Азии

    Бар лидера Uma2rman задолжал миллионы за аренду и коммуналку

    Соратники Маска уволятся после его ухода из администрации США

    В России собрались привести в порядок все убежища

    В России нашли 16 лет уклонявшегося от службы в армии мигранта

    Раскрыты детали райдера популярного американского рэпера для концерта в Москве

    В НХЛ отеагировали на информацию о сроках окончания карьеры Овечкиным в лиге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости