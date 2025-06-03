41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике

Певица Саша Савельева призналась, что делает инъекции в лицо

Экс-участница «Фабрики звезд-1» Саша Савельева раскрыла правду о пластике. Соответствующее интервью публикует «Страсти».

41-летняя исполнительница призналась, что к хирургическим вмешательствам еще не прибегала, однако она регулярно посещает косметолога. «Пластику мне еще рано, считаю, хорошо сохранилась. Если честно, я поняла — чем меньше ты делаешь, тем лучше выглядишь. Я делаю только то, что действительно нужно», — рассказала певица.

Так, по словам Савельевой, она прибегает к аппаратным процедурам и инъекциям в лицо. «Скулы и губы не делаю, но вот аппаратную косметологию и биоревитализацию правильными препаратами начала. Очень люблю массаж лица и сама его тоже себе делаю. Думаю, это помогает», — уточнила знаменитость.

В заключение артистка подчеркнула, что секрет красоты заключается в ментальном здоровье.

В феврале 41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике. Певица Саша Савельева продемонстрировала подтянутое и стройное тело.