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04:30, 3 июня 2025Наука и техника

Apple предсказали сложные времена в Китае

IDC: Apple потеряет в 2025 году еще 1,9% китайского рынка смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В 2025 году корпорация Apple потеряет еще больше рынка смартфонов из-за китайского давления. Об этом сообщает издание SCMP.

Журналисты медиа сослались на прогноз компании International Data Corporation (IDC), согласно которому Apple продолжит и дальше терять влияние в Китае — на крупнейшем мировом рынке смартфонов. В материале говорится, что в 2025-м поставки американского IT-гиганта на китайский рынок упадут на 1,9 процента.

Основной причиной наступления «сложных времен» для Apple назвали сильное давление со стороны китайских производителей гаджетов — Huawei, Xiaomi и других производителей. Также позиции Apple ослабевают из-за того, что большинство ее моделей исключили из программы субсидирования. Пекин субсидирует покупку гражданами смартфонов, которые стоят не дороже 6000 юаней, или около 66 тысяч рублей. В свою очередь, большая часть моделей конкурентов стоит дешевле этой отметки.

Кроме того, местные производители устройств быстро освоили и внедрили в свои гаджеты инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что Apple мало того, что провалилась с ИИ, так еще и не смогла запустить в Китае одобренную местными властями версию Apple Intelligence.

Уже за I квартал 2025 года поставки iPhone в Китае упали на 9 процентов в годовом исчислении. Apple оказалась единственными производителем смартфонов из первой пятерки, который зафиксировал спад.

В конце мая Counterpoint Research назвала Xiaomi и Huawei лидерами рынка смартфонов Китая. Apple и Oppo поделили третью и четвертую позиции.

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