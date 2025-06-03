Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Томми Пол
Сегодня
21:15 (Мск)
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
Арина Соболенко
2:0
Завершен
Чжэн Циньвэнь
Ролан Гаррос (ж)
Элина Свитолина
0:2
Завершен
Ига Швёнтек
Ролан Гаррос (ж)
Ольга Данилович
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Германия
Завтра
22:00 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
21:05, 3 июня 2025Спорт

Футболист ЦСКА заявил о желании играть в Европе

Футболист ЦСКА Обляков заявил, что хотел бы попробовать поиграть в Европе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил о желании играть в Европе. Его слова приводит Sport24.

«Только топ-5? Не знаю. Буду смотреть, когда будут какие-то предложения», — рассказал футболист. При этом он добавил, что в России готов выступать только за ЦСКА.

В текущем сезоне Обляков провел 41 матч во всех турнирах. В них он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), нападающий Федор Чалов и хавбек Магомед Оздоев (ПАОК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    Футболист ЦСКА заявил о желании играть в Европе

    Юра Борисов сыграет в новом фильме автора «Назови меня своим именем»

    В Приангарье хирурги спасли двух пациентов с помощью одного донорского органа

    Украина не предупредила Трампа об атаке по российским аэродромам

    Названа ведущая к импотенции распространенная привычка

    В России подросток после разговора с директором школы отдал сейф отца с миллионами рублей

    В России заговорили о необходимости нового повышения тарифов на электроэнергию

    Кладбище динозавров в России захотели открыть для туристов

    Samsung начнет удалять аккаунты пользователей при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости