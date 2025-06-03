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17:57, 3 июня 2025Культура

Леди Гага обошла Мадонну и установила новый рекорд

Певица Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса после концерта в Бразилии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation / Getty Images

Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) обошла исполнительницу Мадонну (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) и установила новый рекорд. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса после концерта в Бразилии, комиссия признала мероприятие самым массовым выступлением — послушать Гагу пришли 2,5 миллиона зрителей.

Отмечается, что до этого рекордсменом была Мадонна, которая год назад на том же месте собрала 1,6 миллиона зрителей.

Ранее полиция Рио-де-Жанейро освободила под залог мужчину, которого обвиняют в попытке устроить теракт на концерте Леди Гаги.

3 мая певица выступила в Рио-де-Жанейро. Мероприятие на берегу Атлантического океана было бесплатным, приезд популярной артистки полностью оплатили власти Бразилии.

Позже стало известно, что полиция предотвратила теракт во время выступления. Злоумышленники пытались завербовать людей для совершения нападений. По плану террористов, атака должна была быть осуществлена при помощи самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.

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