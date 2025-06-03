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19:47, 3 июня 2025Путешествия

На берег острова вечеринок в Таиланде выбросило тело 54-летней женщины

KE: Тело 54-летней британки в одном бюстгальтере выбросило на пляж Хад Чао Пао
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Тело 54-летней британки выбросило на берег острова вечеринок в Таиланде. Об этом сообщает издание Khaosod English (KE).

По данным источника, 3 июня в 6:30 бегун заметил бездыханное тело женщины в одном бюстгальтере на пляже Хад Чао Пао (Haad Chao Phao) на острове Панган, известном по ежемесячной вечеринке с запрещенными веществами Full Moon Party. Нижняя часть купальника прибилась волнами к берегу рядом с ней.

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Местная полиция подтвердила, что тело принадлежит туристке, которая проживала в бунгало неподалеку от места инцидента около месяца. Она должна была выехать на следующий день после популярной вечеринки 11 июня. Судмедэксперты заключили, что причиной кончины стало утопление.

По сообщениям свидетелей, жительница Британии часто выпивала, а 2 июня упала и ударилась головой рядом с магазином, но отказалась от медицинской помощи и добралась до места проживания благодаря самаритянам. Вечером того же дня она снова выпила и отправилась купаться — больше живой ее не видели.

Полицейские сообщили, что паспорт и вещи путешественницы остались нетронуты. Власти остова связались с посольством Великобритании, чтобы уведомить родственников женщины о происшествии.

Ранее украинская акробатка упала с крыши на вилле в Таиланде. Девушка была родом из известной цирковой семьи и работала в цирке с 12 лет.

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