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11:01, 3 июня 2025Мир

На Западе оценили вероятность встречи Путина с Зеленским и Трампом

В Нидерландах назвали нереалистичной встречу Трампа, Путина и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас нереалистична и требует больше усилий. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

Политик объяснил мотивацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступившего с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. «Если бы он смог усадить Путина и Зеленского за стол переговоров с целью действительно договориться о мирном урегулировании, его статус в мире значительно вырос бы. Но я не думаю, что это реально на данном этапе», — пояснил он.

По словам Боммела, возможность трехсторонней встречи будет зависеть от следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом.

Второй раунд переговоров РФ и Украины стран завершился 2 июня в 15:57 мск. Встреча продлилась чуть больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что переговоры прошли в «конструктивной атмосфере». В свою очередь, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле «великолепным».

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