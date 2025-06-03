На Западе оценили вероятность встречи Путина с Зеленским и Трампом

В Нидерландах назвали нереалистичной встречу Трампа, Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас нереалистична и требует больше усилий. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

Политик объяснил мотивацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступившего с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. «Если бы он смог усадить Путина и Зеленского за стол переговоров с целью действительно договориться о мирном урегулировании, его статус в мире значительно вырос бы. Но я не думаю, что это реально на данном этапе», — пояснил он.

По словам Боммела, возможность трехсторонней встречи будет зависеть от следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом.

Второй раунд переговоров РФ и Украины стран завершился 2 июня в 15:57 мск. Встреча продлилась чуть больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что переговоры прошли в «конструктивной атмосфере». В свою очередь, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле «великолепным».