Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 2 июня 2025Мир

В МИД Турции оценили переговоры России и Украины

Глава МИД Фидан: Переговоры РФ и Украины прошли в конструктивной атмосфере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава турецкого МИД Хакан Фидан рассказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня прошли в «конструктивной атмосфере». Об этом министр написал в соцсети X.

«Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи», — указал он.

По словам Фидана, гуманитарный обмен расширяется, чтобы охватить новые категории и большее количество людей.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, а вторая — путей к полноценному прекращению огня.

Второй раунд переговоров двух стран завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась чуть больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на предложение о временном прекращении огня

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщения после переговоров в Турции

    В России допустили встречу Путина и Зеленского

    Зеленский заявил о наступлении России на нескольких направлениях

    Мединский подтвердил встречу с главой украинской делегации в Стамбуле

    В России пообещали дать ответ на атаки Киева

    В МИД Турции оценили переговоры России и Украины

    Министр спорта назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к турнирам

    Российское СМИ удалило статью о военных аэродромах после удара ВСУ

    Журналист WSJ испугался брать интервью у Мединского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости