В МИД Турции оценили переговоры России и Украины

Глава МИД Фидан: Переговоры РФ и Украины прошли в конструктивной атмосфере

Глава турецкого МИД Хакан Фидан рассказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня прошли в «конструктивной атмосфере». Об этом министр написал в соцсети X.

«Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи», — указал он.

По словам Фидана, гуманитарный обмен расширяется, чтобы охватить новые категории и большее количество людей.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, а вторая — путей к полноценному прекращению огня.

Второй раунд переговоров двух стран завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась чуть больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.