Назван главный пострадавший от торговой войны Трампа

Chief Economists Outlook: Сильнее всего от торговой войны Трампа пострадают США

Сильнее всего от торговой войны, которую развязал американский президент Дональд Трамп, пострадают сами США. Главного пострадавшего назвали эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в подготовленном докладе Chief Economists Outlook, сообщает «Коммерсантъ».

Опрошенные представители международных организаций (в том числе ВБ, ВТО и МВФ), а также банков и крупных корпораций полагают, что в 2025 году состояние мировой экономики ухудшится. Импортные тарифы, которые ввел Трамп, приведут к разгону инфляции и снижению объемов мировой торговли. Ответные ограничения в виде встречных пошлин и нетарифных барьеров также ударят по глобальной торговле.

Каждый второй эксперт (53 процента) полагает, что «экономический ущерб» от торговой войны будет сконцентрирован в США и торгующих с ними странах. Треть опрошенных считает, что последствия будут заметными и для не втянутых в противостояние стран. В то время как США ждет слабый или очень слабый рост экономики, перспективы ЕС остаются неясными — от умеренного до слабого роста. Эксперты предрекают также замедление роста экономики КНР: внешние проблемы помешают решать внутренние.

Большинство ведущих экономистов (76 процентов) полагают, что политика Трампа приведет к структурным сдвигам в мировой торговле (в том числе серьезно повлияет на цепочки поставок), и не ждут, что ее последствия исчерпают себя быстро.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что введение импортных пошлин необходимо из-за уязвимости перед импортом товаров из других стран. Иностранные правительства угрожают американскому народу потерей критически важных поставок. «Речь не об игрушках... речь о компонентах для лекарств... Если эти правительства угрожают отрезать нас от этих продуктов, тогда это по определению общенациональная чрезвычайная ситуация», — пояснил Вэнс.