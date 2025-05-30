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12:46, 30 мая 2025Экономика

В администрации Трампа оправдались за торговую войну

Вэнс: Пошлины необходимы из-за уязвимости США перед импортом важных товаров
Вячеслав Агапов

Фото: Steve Marcus / Reuters

Введение импортных пошлин необходимо из-за уязвимости перед импортом критически важных товаров из других стран. Так оправдал торговую войну с прочими государствами вице-президент США Джей Ди Вэнс, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя администрации президента Дональда Трампа, в стране сложилась чрезвычайная ситуация, в рамках которой у Белого дома есть огромная свобода действий.

«Иностранные правительства — иногда враждебные нам — угрожают американскому народу потерей критически важных поставок. Речь не об игрушках... речь о компонентах для лекарств... Если эти правительства угрожают отрезать нас от этих продуктов, тогда это по определению общенациональная чрезвычайная ситуация», — пояснил Вэнс.

По данным компаний из индекса S&P 500, а также бизнеса из европейского индекса и японского Nikkei 225, торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп, стоила мировому бизнесу больше 34 миллиардов долларов. Потери в результате упущенных продаж и более высоких издержек будут расти, так как сохраняющаяся неопределенность относительно тарифов парализует процесс принятия решений в некоторых крупнейших компаниях мира.

Генпрокурор США при поддержке 12 штатов подал иск об отмене введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт, однако администрация президента начала работать над планом Б по сохранению тарифов. Согласно Закону США о торговле от 1974 года власти смогут на 150 дней ввести пошлины до 15 процентов под предлогом борьбы с дисбалансом в торговых отношениях с другими странами.

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