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10:51, 30 мая 2025Экономика

Убытки бизнеса от пошлин Трампа подсчитали

Reuters: Из-за пошлин Трампа бизнес не досчитался больше 34 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп, стоила мировому бизнесу больше 34 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters, изучившее оценки 32 компаний из индекса S&P 500, трех компаний из европейского индекса STOXX 600 и 21 компании из японского индекса Nikkei 225.

Это стало результатом упущенных продаж и более высоких издержек. Предполагается, что потери будут расти, так как сохраняющаяся неопределенность относительно тарифов парализует процесс принятия решений в некоторых крупнейших компаниях мира.

В Соединенных Штатах, Азии и Европе такие компании, как Apple Porsche и Sony, уже отозвали или сократили прогнозы прибыли. Аналитики убеждены, что непредсказуемый характер торговой политики Трампа сделал невозможным точную оценку затрат. Экономисты ждут, что расходы бизнеса продолжат нарастать. Не исключено, что нынешние цифры удвоятся или утроятся.

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В числе наиболее пострадавших оказались автопроизводители, авиакомпании и импортеры потребительских товаров. Пошлины на сырье и детали, включая алюминий и электронику, выросли, а тарифы для многих стран делают сборку автомобилей более дорогой из-за разветвленных цепочек поставок. Перенос же любого производства в США увеличит затраты на рабочую силу.

Ранее Федеральный суд США заблокировал таможенные пошлины, которые ввел Трамп. Действия главы Белого дома признаны превышением полномочий.

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