В США начали готовить план по сохранению импортных пошлин

WSJ: Администрация Трампа работает над сохранением пошлин независимо от суда

Администрация президента США Дональда Трампа начала работать над планом Б по сохранению импортных пошлин. О подготовке политиков к продолжению торговой войны со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Иск генпрокурора американского штата Орегон об отмене введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт поддержали 12 штатов, включая Колорадо, Неваду, Нью-Йорк и Нью-Мексико. Помимо главы государства в качестве ответчиков в заявлении указаны министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также исполняющий обязанности главы службы таможенного и пограничного контроля Питер Флорес.

«Президент нарушил конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», — заявили авторы обращения в суд и обвинили главу государства в необоснованном введении режима чрезвычайного положения, чтобы менять тарифную политику Вашингтона.

Администрация Трампа готовит стратегию, которая позволит сохранить тарифы на требуемом им уровне независимо от судебного решения по их блокировке. Новая стратегия американской администрации предусматривает обращение к Закону США о торговле от 1974 года — он позволит на 150 дней ввести пошлины размером до 15 процентов под предлогом борьбы с дисбалансом в торговых отношениях с другими странами. За это время политики смогут согласовать индивидуальные тарифы для всех крупных торговых партнеров США.

Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решения Трампа ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал как ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, так и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики.