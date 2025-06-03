Певица IOWA отреагировала на скандал с похожим на гениталии платьем на Дне защиты детей

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA, отреагировала на скандал с похожим на гениталии платьем на концерте в День защиты детей. Соответствующий комментарий она разместила в своем Telegram-канале, который насчитывает 7,3 тысячи подписчиков.

37-летняя исполнительница поблагодарила одну из поклонниц, которая встала на ее защиту. По словам пользовательницы сети Алины, в наряде, который вызвал споры общественности, нет скрытого подтекста и сходства с мужскими гениталиями. «Сами подумайте, в таком костюме, как его описали, можно петь такие хиты, как "Улыбайся", "Простая песня", "Плохо танцевать" и другие добрые песни», — написала фанатка.

В свою очередь певица прокомментировала слова подписчицы, отметив, что в такой концепции она отработала уже два мероприятия. «Спасибо за поддержку, Алина!! Мы работали в этой концепции два больших концерта в Москве и Петербурге! Ни одного комментария! Ни одного!!! Я вообще не понимаю, что происходит?» — возмутилась она.

Ранее в июне наряд певицы IOWA на концерте в День защиты детей вызвал споры в сети. Исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне, который был оформлен полосами черных и телесных цветов.