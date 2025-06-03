Путин посмертно наградил ставшего жертвой удара HIMARS в зоне СВО священника

Путин наградил званием Героя России не вернувшегося с СВО священника Савченко

Президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя священника Русской православной церкви (РПЦ) Антония Савченко, не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО). Указ главы государства размещен на портале опубликования правовых актов.

Как следует из текста документа, звание Героя присвоено помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Савченко «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».

О смерти 32-летнего иерея стало известно 12 мая. Священник стал жертвой удара реактивной системы залпового огня HIMARS. Позже в сети появилось последнее видеообращение мужчины, на котором он поздравляет всех с Пасхой и Днем Победы.

Согласно информации из открытых источников, отец Антоний являлся настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044, а также клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.