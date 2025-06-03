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04:34, 3 июня 2025Силовые структуры

Родственница Жириновского захотела засудить сыновей политика

Племянница Жириновского захотела засудить сыновей политика
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Племянница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на решение суда, который ранее отклонил ее иск с требованием признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ответчиками по этому делу выступают сыновья Жириновского — Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев).

4 декабря 2024 года внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую. Это случилось вскоре после того, как суд удовлетворил иск Эйдельштейна о признании Жириновского его отцом.

Внебрачный сын Жириновского неоднократно становился участником скандалов. В 2021 году он подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково.

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