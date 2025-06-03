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15:26, 3 июня 2025Моя страна

Россияне резко полюбили отдых в коттеджах

«Твил»: Бронирования коттеджей на июньские праздники выросли на 31 процент
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Общая популярность бронирования коттеджей на июньские праздники 2025 выросла на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. О том, что россияне резко полюбили такой формат отдыха, рассказали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В топ-3 самых популярных направлений для отдыха в коттедже на выходные с 12 по 15 июня оказались Ейск в Краснодарском крае (15 процентов всех бронирований), а также крымские Ялта (11 процентов бронирований) и Евпатория (10 процентов бронирований).

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По данным источника, средняя стоимость ночи в коттедже Ейска составляет 3,5 тысячи рублей, Ялты — 5,1 тысячи рублей, а Евпатории — 3000 рублей.

В десятку также вошли Феодосия в Крыму, Кисловодск в Ставропольском крае, Осташков в Тверской области, Сочи, Геленджик и станицы Должанская и Голубицкая в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что россияне массово полюбили отдых в Крыму. Туристический поток на полуостров в первые пять месяцев 2025 года вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

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