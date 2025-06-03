Сальдо сообщил о повреждении подстанций из-за БПЛА

Сальдо: Обломки БПЛА повредили подстанции в Херсонской и Запорожской областях

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены подстанции в двух областях. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Также разрабатывается схемы альтернативного подключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Тем временем в Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников ввели ограничения на работу мобильного интернета.