Сальдо сообщил о повреждении подстанций из-за БПЛА

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены подстанции в двух областях. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области», — написал Сальдо.
Губернатор отметил, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Также разрабатывается схемы альтернативного подключения электроэнергии.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Тем временем в Ярославской области из-за угрозы атаки беспилотников ввели ограничения на работу мобильного интернета.