Пленный ВСУ Соловкин: Западные инструкторы сами учились у украинских военных

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), приехавшие на обучение в Великобританию, сами обучали своих инструкторов. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин, передает РИА Новости.

По его словам, в этом году его отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Вместе с ним было еще 100 украинских военных, которых обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Соловкин добавил, что, вернувшись домой, его командир назвал эти курсы фикцией, на которую было потрачено много денег и времени.

Ранее стало известно, что Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать британских военных тактике борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. Обучение пройдет в рамках программы Британии по подготовке украинских военных Interflex.

До этого пленный солдат ВСУ Сергей Лысак рассказал, что украинские инструкторы сами не освоили стандарты НАТО и обучают новобранцев, зачитывая им конспекты, в связи с чем качество подготовки сильно страдает. Приходит инструктор, достает конспект и учит по тетрадке ориентироваться на урбанизированной местности», — рассказал боец о процессе обучения.