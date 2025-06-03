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08:29, 3 июня 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов

Пленный ВСУ Соловкин: Западные инструкторы сами учились у украинских военных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), приехавшие на обучение в Великобританию, сами обучали своих инструкторов. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин, передает РИА Новости.

По его словам, в этом году его отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Вместе с ним было еще 100 украинских военных, которых обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Соловкин добавил, что, вернувшись домой, его командир назвал эти курсы фикцией, на которую было потрачено много денег и времени.

Ранее стало известно, что Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать британских военных тактике борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. Обучение пройдет в рамках программы Британии по подготовке украинских военных Interflex.

До этого пленный солдат ВСУ Сергей Лысак рассказал, что украинские инструкторы сами не освоили стандарты НАТО и обучают новобранцев, зачитывая им конспекты, в связи с чем качество подготовки сильно страдает. Приходит инструктор, достает конспект и учит по тетрадке ориентироваться на урбанизированной местности», — рассказал боец о процессе обучения.

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