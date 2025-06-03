Россия запустит более 100 спутников для управления дронами

Баканов: Россия развернет более 100 спутников для управления беспилотниками

Россия развернет более 100 спутников на орбите для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Баканова.

«Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС: 102 плюс один КА», — об этом говорится на слайде, который Баканов представил на презентации национального проекта по освоению космоса. Анонс состоялся на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

По словам руководителя «Роскосмоса», нацпроект предусматривает запуск 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли и 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет». Дмитрий Баканов уточнил, что стратегический совет при президенте будет рассматривать национальный проект 10 июня.

Ранее Баканов прокомментировал отзыв кандидатуры бизнесмена Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. На новость он отреагировал словами «это внутреннее дело Соединенных Штатов».