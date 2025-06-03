Турция и США обсудили российско-украинские переговоры

Госсекретарь США Рубио и глава МИД Турции Фидан обсудили переговоры РФ и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле», — заявил источник агентства в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Фидан заявил о готовности Турции принять возможную встречу глав России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.