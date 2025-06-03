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17:03, 3 июня 2025Мир

Турция и США обсудили российско-украинские переговоры

Госсекретарь США Рубио и глава МИД Турции Фидан обсудили переговоры РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле», — заявил источник агентства в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Фидан заявил о готовности Турции принять возможную встречу глав России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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