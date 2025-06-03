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10:16, 3 июня 2025Наука и техника

Украина присоединилась к платформе НАТО по обмену данными с истребителями и системами ПВО

MWM: Украина присоединилась к платформе НАТО по обмену данными с истребителями
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина присоединилась к платформе НАТО по прямому обмену данными с истребителями и системами противовоздушной обороны (ПВО) альянса. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что украинская сторона располагает истребителями F-16 и Mirage 2000 и системами MIM-104 Patriot, которые позволяют как отправлять добываемые ими данные на цифровую платформу управления и контроля, так и извлекать из нее необходимый массив информации.

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«Платформа считается жизненно важной для обеспечения улучшенной ситуационной осведомленности, необходимой для принятия решений на тактическом и стратегическом уровнях, и обеспечения эффективной координации между совместимыми силами из воюющих вместе стран», — говорится в публикации.

В мае издание Defense News сообщило, что Италия удвоит производство ракет для своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre (SAMP/T).

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