Украина присоединилась к платформе НАТО по обмену данными с истребителями и системами ПВО

MWM: Украина присоединилась к платформе НАТО по обмену данными с истребителями

Украина присоединилась к платформе НАТО по прямому обмену данными с истребителями и системами противовоздушной обороны (ПВО) альянса. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что украинская сторона располагает истребителями F-16 и Mirage 2000 и системами MIM-104 Patriot, которые позволяют как отправлять добываемые ими данные на цифровую платформу управления и контроля, так и извлекать из нее необходимый массив информации.

«Платформа считается жизненно важной для обеспечения улучшенной ситуационной осведомленности, необходимой для принятия решений на тактическом и стратегическом уровнях, и обеспечения эффективной координации между совместимыми силами из воюющих вместе стран», — говорится в публикации.

В мае издание Defense News сообщило, что Италия удвоит производство ракет для своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre (SAMP/T).