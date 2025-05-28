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10:38, 28 мая 2025Наука и техника

Италия удвоит производство ракет систем ПВО

Defense News: Италия удвоит производство ракет систем ПВО SAMP/T
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Courtesy of Natochannel / Wikimedia

Италия удвоит производство ракет для своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre (SAMP/T). Об этом сообщает издание Defense News.

По словам министра обороны страны Гвидо Крозетто, итальянское подразделение европейского концерна MBDA увеличит производство ракет Aster на 40 процентов в этом году и на 100 процентов — в следующем. «Первые поставки будут через год-полтора», — добавил чиновник.

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Ранее газета Le Monde со ссылкой на украинского военнослужащего сообщила, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились ракеты для зенитных батарей из Франции и Италии.

В марте итальянская газета Corriere della Sera написала, что ВСУ исчерпали запас ракет к европейским системам ПВО.

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