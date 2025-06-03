В Белом доме заявили об усердном труде Трампа над достижением мира

Левитт: Трамп усердно трудится над достижением мира на Украине

Президент США Дональд Трамп усердно трудится над разрешением украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляция брифинга ведется на сайте резиденции главы государства.

По словам Левитт, американский лидер оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта. «Президент не хочет, чтобы эта война затягивалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились», — заявила она.

Трамп нацелен на то, чтобы конфликт был разрешен за столом переговоров, подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил, что у Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта. По словам дипломата, американский лидер «достиг конца своего терпения» в отношении боевых действий.

В свою очередь, телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.