В Белом доме заявили об усердном труде Трампа над достижением мира

Президент США Дональд Трамп усердно трудится над разрешением украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляция брифинга ведется на сайте резиденции главы государства.
По словам Левитт, американский лидер оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта. «Президент не хочет, чтобы эта война затягивалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились», — заявила она.
Трамп нацелен на то, чтобы конфликт был разрешен за столом переговоров, подчеркнула пресс-секретарь главы государства.
Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил, что у Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта. По словам дипломата, американский лидер «достиг конца своего терпения» в отношении боевых действий.
В свою очередь, телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.