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13:17, 3 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об ожидании реакции Киева на меморандум

Песков: РФ ожидает реакции на переданный Киеву меморандум
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия ожидает реакции на переданный Киеву меморандум о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в российском меморандуме есть поливариантность. Песков добавил, что документ нацелен на то, чтобы избавиться от первопричин конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на время перемирия Запад должен прекратить поставки вооружений Украине, а Киев — остановить мобилизацию. Он отметил, что Россия в принципе готова рассмотреть установление режима прекращения огня, который в дальнейшем приведет к устойчивому разрешению первопричин конфликта.

До этого стало известно, что меморандум Украины по урегулированию конфликта включает в себя положения о прекращении огня на суше, на море, в небе и о его мониторинге международными партнерами Киева.

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