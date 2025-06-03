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20:55, 3 июня 2025Моя страна

В России засняли на видео «помойного медведя»

В Башкирии засняли на видео медведя, залезшего в мусорку в Межгорье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Башкирии засняли на видео медведя, залезшего в мусорку в поисках лакомства. Запись публикует Telegram-канал Mash Batash.

На видео заметно, как дикий зверь, вышедший из леса, залез в мусорный контейнер и перевернул его. Косолапый извлек пакет и выбрался из бака, встав на задние лапы. После этого медведь раскрыл пакет лапой, обнюхал и оставил на земле, так и не найдя ничего из съестного.

«И так страшно выходить на улицу!» — сказала жительница Межгорья, записавшая видео «помойного медведя».

Тем временем зверю надоело искать лакомство. Он медленно отошел от свалки и скрылся за деревьями.

Ранее любопытные медведи на Камчатке проверили местную стелу на наличие еды и попали на видео. Тогда же в шутку было сказано, что там для них «обедом не пахнет».

В ноябре африканского ежа спасли с помойки жители Озерска, что под Челябинском. Вышедшие на улицу люди заметили карликового ежа в коробке. Россияне сочли, что прежние хозяева африканского ежа устали ухаживать за ним и захотели избавиться.

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