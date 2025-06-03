В США сравнили Украину с азартным игроком

Журналист Липпинкотт сравнил финансирование Украины с одалживанием денег игроку

Финансировать Украину все равно что давать деньги в долг азартному игроку. Такое сравнение сделал журналист из США Джозайя Липпинкотт на своей странице в социальной сети X.

«Финансировать Украину — все равно что давать в долг азартному игроку, который вытворяет безумные вещи с деньгами, и от этого я вне себя от злости», — написал Липпинкотт.

Он отметил, что деньги на финансирование Украины берутся из кармана американских налогоплательщиков, мнение которых не спрашивали.

Ранее сообщалось, что французский оператор Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансировании поставок пользовательских комплектов связи для Украины и возможных запусков новых спутников. Отмечается, что проект может стать альтернативой американской системе связи Starlink в случае ее отключения.