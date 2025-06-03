В Великобритании захотели помогать Украине обслуживать советское вооружение третьих стран

Лондон планирует помогать Киеву обслуживать советское вооружение третьих стран

Великобритания планирует помогать Украине обслуживать и модернизировать советское вооружение, используемое третьими странами. Об этом говорится в стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства, который был принят британским правительством, пишет ТАСС.

«Великобритании следует изучить дальнейшие способы поддержания оборонно-промышленного потенциала Украины и ее безопасности, например за счет увеличения числа совместных предприятий», — говорится в нем.

После завершения конфликта Лондон намерен поддержать выход Украины на новые рынки «для ее оборонной индустрии».

Как уточняется, обзор представлен в Палате общин британского парламента. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили рассказал, что кабмин согласен с «рекомендациями», и они «будут претворены в жизнь».

Ранее сообщалось, что королевский военно-морской флот Великобритании не станет использовать авианосец для поддержки Украины.

Также стало известно, что Лондон потратит более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда долларов) на новую цифровую систему вооружения из-за «уроков конфликта на Украине».