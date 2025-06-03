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15:08, 3 июня 2025Бывший СССР

Военкор показал уничтожение российскими военными американской БМП Bradley ВСУ в ДНР

Поддубный показал уничтожение армией России американской БМП Bradley ВСУ в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Российские военные поразили в Донецкой народной республике (ДНР) американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кадры уничтожения техники показал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, армия России нанесла удар по БМП Bradley на покровском направлении. Для этого были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Наблюдение за местностью и действиями ВСУ ведется как днем, так и ночью, благодаря установленным на беспилотниках тепловизионным камерам. В этот раз в объектив дрона попала американская боевая машина пехоты. Дальше свое слово сказали расчеты ударных беспилотников. Как результат — противник недосчитался еще одной БМП "Брэдли"», — написал Поддубный.

Ранее Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ. Она была размещена вдоль границы с Курской областью.

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