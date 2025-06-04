Бизнес-коуч Щепихин впервые рассказал о своем «похищении» на видео

Щепихин рассказал о ситуации с его задержанием на Ярославском вокзале

Бизнес-тренер Арег Щепихин рассказал о ситуации с его задержанием на Ярославском вокзале. Видео опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На видео заметны ссадины и синяки на лице Щепихина. Он рассказывает, что вчера вечером чеченцы забрали его с Ярославского вокзала. Это произошло после конфликта. Блогер добавил, что звонил во время него в полицию и просил сотрудников подойти, однако ему не успели помочь. По словам Щепихина, его вывезли за город и допрашивали, пытаясь узнать адреса жены и родителей. Кроме того, мужчины пытались выяснять, связан ли коуч с Украиной. «Они меня долгое время в соцсетях терроризировали, около года. И я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что "ты терпила". Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал и мусульман послал, и вот они на это срегагировали», — подытожил Щепихин.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание проходило без особо жесткого насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Щепихина увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Его затолкали в багажник Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР, а затем увезли в неизвестном направлении. Автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе, бизнес-тренера внутри уже не было.

Позднее стало известно, что с 3 июня его проверяют по шести уголовным статьям.