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12:53, 4 июня 2025Силовые структуры

В Чечне рассказали о задержании Щепихина «без особо жесткого насилия» со стороны силовиков

Дудаев: Задержание Щепихина проходило без особо жесткого насилия полицейских
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
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Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Задержание бизнес-тренера Арега Щепихина, которого увезли с Ярославского вокзала в Москве на черном Mercedes, проходило без особо жесткого насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Дудаев отметил, что при задержании бизнес-тренер сопротивлялся и пытался сбежать.

Щепихина увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Его затолкали в багажник Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР, а затем увезли в неизвестном направлении. Автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе, бизнес-тренера внутри уже не было.

Позже стало известно, что с 3 июня его проверяют по шести уголовным статьям. В их числе — 148 («Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), 354.1 («Реабилитация нацизма»), 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 131 («Изнасилование») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

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