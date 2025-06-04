Опубликованы первые фото похищенного блогера с гематомами на лице

После освобождения на лице у бизнес-коуча Щепихина гематомы и он хромает

Появились первые фотографии похищенного блогера Арега Щепихина. Их опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, у него на лице гематомы и он хромает.

Ранее сообщалось, что он находится на свободе. Щепихина отпустили около полуночи. Сейчас он находится в одном из московских хостелов.

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что блогер был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительной информации, действия бизнес-коуча подпадают под статью 354.1 («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование»), статью 276 («Шпионаж») УК РФ.