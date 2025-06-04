Стало известно местонахождение бизнес-коуча Щепихина

Бизнес-коуч Щепихин находится в московском хостеле

Бизнес-коуч Арег Щепихин находится на свободе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, Щепихина отпустили в районе полуночи. Сейчас он находится в одном из московских хостелов.

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что блогер был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, действия Щепихина подпадают под статью 354.1 («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование»), статью 276 («Шпионаж») УК РФ.