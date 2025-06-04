Четырехкратный олимпийский чемпион назвал норвежцев скупердяями

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежцев. Его слова приводит ТАСС.
«Я много раз там тренировался, это самые страшные скупердяи на земном шаре», — заявил Тихонов. По его мнению, норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду, так как не хочет тратить деньги.
Ранее глава финансового департамента норвежского Тронхейма Кьетил Рейнскоу назвал проведение чемпионата мира по лыжным вида спорта в Тронхейме «экономическим хаосом». Рейнскоу заявил, что прогнозировалась прибыль в 20-30 миллионов крон (1,7-2,5 миллиона евро), но в итоге случился «дефицит в двузначное число миллионов крон».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Спортсмены из России и Белоруссии не были допущены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда.