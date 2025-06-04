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18:11, 4 июня 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион назвал норвежцев скупердяями

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов назвал норвежцев скупердяями
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежцев. Его слова приводит ТАСС.

«Я много раз там тренировался, это самые страшные скупердяи на земном шаре», — заявил Тихонов. По его мнению, норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду, так как не хочет тратить деньги.

Ранее глава финансового департамента норвежского Тронхейма Кьетил Рейнскоу назвал проведение чемпионата мира по лыжным вида спорта в Тронхейме «экономическим хаосом». Рейнскоу заявил, что прогнозировалась прибыль в 20-30 миллионов крон (1,7-2,5 миллиона евро), но в итоге случился «дефицит в двузначное число миллионов крон».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Спортсмены из России и Белоруссии не были допущены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда.

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