Франция выделила более миллиарда евро на закупку оружия для Украины

Франция предоставила Украине гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки оружия

Париж предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий. Об этом сообщил офис премьер-министра Пятой республики Франсуа Байру, передает РИА Новости.

«Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого — дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений», — указали в канцелярии главы правительства.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки на Украину гаубиц Caesar и других вооружения на 200 миллионов евро.