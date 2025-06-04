Франция выделила более миллиарда евро на закупку оружия для Украины

Париж предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий. Об этом сообщил офис премьер-министра Пятой республики Франсуа Байру, передает РИА Новости.
«Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого — дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений», — указали в канцелярии главы правительства.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки на Украину гаубиц Caesar и других вооружения на 200 миллионов евро.