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12:16, 4 июня 2025Мир

Франция выделила более миллиарда евро на закупку оружия для Украины

Франция предоставила Украине гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Париж предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий. Об этом сообщил офис премьер-министра Пятой республики Франсуа Байру, передает РИА Новости.

«Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого — дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений», — указали в канцелярии главы правительства.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки на Украину гаубиц Caesar и других вооружения на 200 миллионов евро.

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