Китай разрешил поставки двух российских продуктов

Таможня КНР: Китай открыл импорт ржаной муки и манной крупы из России с 3 июня

Китай с 3 июня открыл импорт ржаной муки и манной крупы из России. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости

Россельхознадзор и китайская таможня подписали протоколы о соблюдении инспекционных и карантинных требований к двум продуктам — теперь же их разрешено поставлять в соседнее государство. В опубликованных китайской стороной документах изложены требования к производителям и стандарты соответствующей продукции, в том числе требования к упаковке, условиям транспортировки и иные нормативы.

Российские производители должны гарантировать, что их продукция соответствует законам и правилам КНР о безопасности пищевых продуктов, а также национальным стандартам безопасности продуктов в Китае.

Как заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, Россия занимаетпятую строчку в списке главных торгово-экономических партнеров Китая. По итогам 2024 года товарооборот двух стран достиг почти 245 миллиардов долларов в денежном выражении, и у них есть все необходимые возможности и ресурсы, чтобы наращивать двусторонние экономические связи в долгосрочной перспективе. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что Москве и Пекину по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов к 2030 году.

Ранее стало известно, что Китай резко увеличил поставки картофеля в Россию. Отгрузки взлетели в 26 раз — с 2,5 тысячи до 65,5 тысячи тонн, резко нарастили их также Казахстан, Армения, Пакистан.