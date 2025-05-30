Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:12, 30 мая 2025Экономика

Названо место России в списке торговых партнеров Китая

Посол РФ в КНР Моргулов: Россия — пятая в списке торговых партнеров Китая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В настоящее время Россия занимает пятую строчку в списке главных торгово-экономических партнеров Китая. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что по итогам 2024 года товарооборот двух стран достиг почти 245 миллиардов долларов в денежном выражении. При этом у России и Китая есть все необходимые возможности и ресурсы, чтобы наращивать двусторонние экономические связи в долгосрочной перспективе. «В 2024 году двусторонний товарооборот РФ и КНР побил очередной рекорд», — отметил Моргулов.

Он добавил, что у Москвы и Пекина сейчас есть ряд крупных двусторонних проектов. Объем перспективных инвестиций Моргулов оценил в 200 миллиардов долларов. Все это может позволить выйти на новый уровень торгового партнерства в обозримом будущем. «К 2030 году мы можем добиться существенного, качественного продвижения взаимной торговли и инвестиций», — заключил дипломат.

Материалы по теме:
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
8 мая 2024
Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?
Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?
21 марта 2024

Торгово-экономические отношения двух стран начали стремительно развиваться после ввода масштабных западных санкций против РФ. За последние несколько лет Китая с большим отрывом стал для России ключевым партнером. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что Москве и Пекину по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов к 2030 году.

В то же время у РФ и КНР есть ряд барьеров, мешающих совершить качественный рывок в двусторонней торговле. Речь идет в первую очередь об усилении санкционного контроля со стороны США. Опасения ряда китайских банков и контрагентов попасть под вторичные санкции в значительной степени усложняют проведение взаимных транзакций и реализацию бизнес-сделок. Представители обеих сторон отмечали, что активно работают над устранением подобных проблем. Однако трудности в двусторонней торговле наблюдаются до сих пор. В конце 2024 года около 70-80 процентов платежей из России в Китай проходили через посредников. В результате стоимость двусторонних сделок и операций заметно возрастает.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для них это будет шоком». В России оценили перспективы возвращения McDonald’s и предупредили о «колоссальных деньгах»

    Хинштейн показал последствия ночной атаки на Курск

    Российские войска перекрыли снабжение ВСУ по Сумами

    Российские туристы массово устремились в популярную страну Азии

    Бар лидера Uma2rman задолжал миллионы за аренду и коммуналку

    Соратники Маска уволятся после его ухода из администрации США

    В России собрались привести в порядок все убежища

    В России нашли 16 лет уклонявшегося от службы в армии мигранта

    Раскрыты детали райдера популярного американского рэпера для концерта в Москве

    В НХЛ отеагировали на информацию о сроках окончания карьеры Овечкиным в лиге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости