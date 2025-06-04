Алаудинов фразой «потянулся бы к пистолету» описал возможную встречу с похищенным блогером

Генерал Алаудинов возмутился, что чеченцам пришлось задерживать Щепихина

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов фразой «потянулся бы за пистолетом» описал свою возможную встречу с похищенным в Москве бизнес-тренером Арегом Щепихиным. Он возмутился, что чеченцам пришлось задерживать блогера вместо силовиков. Свой комментарий по ситуации соратник главы Чечни опубликовал в Telegram-канале.

Алаудинов в обращении отметил, что некий представитель «армянского происхождения» призывал к свержению власти, ненависти к мусульманам. По мнению чеченского командира, Щепихин повел себя, как животное.

«Как девочка визжит, когда его просто несут, просто петух», — сказал он. Алаудинов порекомендовал бизнес-тренеру «ехать к себе, в ад».

Командир «Ахмата» остался недоволен тем, что представителям республики пришлось самим задерживать Щепихина. Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что «просто так оскорблять чеченский народ нельзя».

До этого член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева высказалась о задержании блогера в столице. По ее словам, похитившие Щепихина будто показывают, что они выше российских законов. В то же время она подчеркнула, что блогер, записывая оскорбительные ролики, вел себя неадекватно.

4 июня в Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера. В республике рассказали, что Щепихин подозревается по шести уголовным статьям.

Мужчину увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Блогера протащили по всему вокзалу, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже Щепихин вышел на связь и привел подробности о произошедшем.