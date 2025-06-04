В СПЧ порассуждали о «бородачах выше законов» после похищения бизнес-тренера в Москве

Меркачева: Похитившие Щепихина в Москве будто показывают, что они выше законов

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, комментируя похищение бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы, заявила, что «бородачи», замеченные на месте инцидента, «будто показывают, что они выше законов». Своими рассуждениями журналист поделилась в Telegram-канале.

По мнению правозащитницы, блогер, записывая оскорбительные ролики, вел себя неадекватно. В то же время люди, схватившие Щепихина на Ярославском вокзале, были настроены преступно.

«Один как будто провоцировал, другие (и это для них ожидаемо) — спровоцировались. И все вместе они поставили в неудобное положение правоохранительные органы Москвы», — написала в посте Меркачева.

Она подчеркнула, что нельзя в публичном пространстве оскорблять людей по национальному признаку. Но при этом, по словам члена СПЧ, не нужно прибегать к самосуду. Как утверждает Меркачева, второе преступление более тяжкое. «Бородачи ведут себя так, будто показывают, что они выше права, законов и конституции», — резюмировала она.

До этого в Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера. В республике рассказали, что Щепихин подозревается по 6 уголовным статьям.

Мужчину увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Блогера протащили по всему вокзалу, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже машину обнаружили в районе Киевского шоссе, Щепихина внутри не оказалось.