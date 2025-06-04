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13:46, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

Михалков заявил, что Путин считает его программу мощным оружием
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Известный российский режиссер Никита Михалков рассказал, как президент России Владимир Путин относится к его авторской программе «Бесогон». Его слова приводит телеканал «Царьград».

В свежем выпуске своей передачи Михалков ответил на один из вопросов зрителей о том, следит ли российский лидер за его деятельностью в рамках «Бесогона».

По словам режиссера, Путин считает программу Михалкова «мощным оружием» и предложил показывать фрагменты выпусков в российских школах на «Разговорах о важном».

Владимир Владимирович Путин предложил, я так мягко скажу, чтобы на уроках о важном, о главном показывали отрывки из "Бесогона" или сам "Бесогона" и так далее. Это было сказано и предложено Министерству просвещения… Это аплодисменты Владимиру Владимировичу Путину

Никита Михалковрежиссер

Кроме того, в новом выпуске Михалков высказался на тему недавнего скандала с обновленным дизайном герба на официальном сайте Кремля. 21 мая на сайте и в социальных сетях Кремля был опубликован обновленный герб России. На него вернулись традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. Однако до этого пользователи заметили, что на стилизованном рисунке вместо крестов над двуглавым орлом были помещены ромбы. Михалков сравнивал вариант логотипа без крестов с цыпленком табака.

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