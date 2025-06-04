Молодую мать после отдыха в Таиланде задержали в европейском аэропорту с марихуаной

The Sun: Британскую туристку задержали в Германии с тайской марихуаной

В европейском аэропорту задержали молодую туристку с марихуаной после отдыха в Таиланде. Об этом сообщает издание The Sun.

Семья 21-летней Кэмерон Брэдфорд, у которой есть маленький ребенок, сообщила британской полиции о пропаже девушки после того, как она выложила фотографии с отпуска, но не вернулась вовремя домой. Вскоре выяснилось, что молодая мать была задержана из-за контрабанды каннабиса.

Путешественница должна была прилететь в лондонский аэропорт Хитроу с остановкой в Сингапуре, однако в последний момент изменила маршрут и отправилась в Германию — это стало тревожным сигналом для местной таможни. Когда Брэдфорд попыталась получить свой багаж в аэропорту Мюнхена, ее арестовали.

Источники The Sun сообщают, что девушка до сих пор ждет обвинительный приговор и четыре месяца проведет в тюрьме. Главный прокурор Мюнхена Анне Лейдинг сообщила, что расследование продолжается, и отказалась раскрыть дату суда.

Ранее сообщалось о подобном случае с британской OnlyFans моделью. Мать четверых детей отправилась в отпуск в Таиланд и была арестована в аэропорту Испании с чемоданами, набитыми растительным наркотиком.