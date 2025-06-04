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14:51, 4 июня 2025Россия

Муфтий Чечни назвал предостережением похищение бизнес-тренера в Москве

Муфтий Чечни Межиев назвал предостережением похищение бизнес-тренера в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтий республики Салах Межиев назвал предостережением похищение бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы. Его слова приводит Telegram-канал «ЧГТРК "Грозный"».

По его мнению, Щепихин совершил тяжкое преступления, призывая к этническим чисткам, пропагандируя нацизм и разжигая межрелигиозную и межнациональную рознь. Подобные действия, отметил Муфтий, не могут оставаться безнаказанными.

Межиев также выразил слова поддержки тем, кто задержал бизнес-тренера в Москве.

«Никто не имеет права безнаказанно посягать на честь и достоинство народов, осквернять святыни миллионов людей и призывать к насилию. Пусть это станет предостережением для всех, кто думает, что может безнаказанно сеять ненависть и оскорблять то, что дорого миллионам людей», — заключил советник Кадырова.

3 июня Щепихин был похищен группой мужчин. Позже Mercedes был блокирован на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было. 4 июня похищение Щепихина прокомментировали в Чечне. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал случившееся задержанием.

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