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14:55, 4 июня 2025Культура

Назван годовой заработок компании Дробыша

«Страсти»: Компания продюсера Дробыша за 2024 год заработала 54,9 млн рублей
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Дробыш

Виктор Дробыш. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Компания «Национальная музыкальная корпорация» композитора и продюсера Виктора Дробыша за 2024 год заработала 54,9 миллиона рублей, сообщили «Страсти».

При этом чистая прибыль компании составила 3,6 миллиона рублей. Как добавил портал, за 2023 год фирма Дробыша, основанная в 2006 году, получила прибыль в 19,8 миллиона, при том что доход был немногим больше.

Компания Дробыша не имеет долгов по налогам и активных судебных разбирательств.

Ранее Виктор Дробыш заявил, что новую волну популярности Надежды Кадышевой можно назвать хайпом на народном творчестве. Он также поделился мнением, что такой успех Кадышевой будет недолгим, ее творчество быстро утомит молодежь.

В январе продюсер высказался, что ставшая вирусной в социальных сетях песня «Бобр» важна, потому что отражают реакцию людей на интересующие общество темы. Впрочем, Виктор отметил, что на одних шутках и мемах творчество строиться не должно, так что популярный артист должен быть многоплановым.

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