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19:50, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Названо конкурентное преимущество российского нацмессенджера

Российский нацмессенджер может получить преимущество за счет госсервисов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Российский национальный мессенджер может получить конкурентное преимущество за счет государственных сервисов. Его развитие обсудили в ходе сессии в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), передает «ФедералПресс».

«Для нас главное — процесс перехода на отечественное сделать неизбежным, поэтому мы будем усиливать давление», – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Глава Минцифры уточнил, что в России разработали мессенджер, в который будут встроены различные сервисы, в том числе государственные. Россияне смогут его использовать для предъявления цифровых документов, доступа к государственным услугам, а также в качестве мессенджера. Кроме того, пользователи смогут оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты, совершать банковские переводы и взаимодействовать с маркетплейсами.

Ранее Шадаев рассказал, что в России рассматривалась интеграция портала «Госуслуги» с мессенджером Telegram, однако впоследствии от этой идеи решили отказаться.

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