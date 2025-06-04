Незнакомец проник в резиденцию Трампа и заявил о намерении жениться на его внучке

В США мужчина, пробравшийся в резиденцию Трампа, заявил о чувствах к его внучке

Незнакомец проник на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго с намерением сделать предложение его 18-летней внучке. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Энтони Томас Рейес перелез через высокую ограду ночью 3 июня. После задержания он заявил, что хотел найти Кай Трамп, чтобы «поговорить о Евангелии», сделать ей предложение и впоследствии жениться на ней. В момент инцидента сама Кай отдыхала на Багамах, а Дональд Трамп находился в Вашингтоне.

Это уже не первая попытка Рейеса проникнуть в резиденцию — в декабре 2024 года он уже получал предупреждение за нарушение границ. На этот раз пробравшегося на территорию мужчину поймали сотрудники Секретной службы и передали полиции Палм-Бич, штат Флорида, которая предъявила ему обвинения в незаконном проникновении.

Суд назначил задержанному залог в размере 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей), на что Рейес ответил отказом признать вину. Инцидент вновь поднял вопросы о безопасности президентской резиденции, куда ранее уже пытались проникнуть несколько нарушителей.

Кай Трамп, дочь Дональда Трампа-младшего, недавно отпраздновала совершеннолетие и активно ведет соцсети, где делится событиями своей жизни. Девушка увлекается гольфом и планирует поступать в Университет Майами осенью.

Ранее сообщалось, что в Словении разыскивают похитителей бронзовой статуи первой леди США, которая стояла в ее родном городе Севнице. Памятник спилили у основания, в районе лодыжек, и увезли в неизвестном направлении.

