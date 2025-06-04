Овечкина назвали не очень хорошим примером из-за пива

Тренер Бахмутов: Овечкин с пивом подает не очень хороший пример для пацанов

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался об отношении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина к пиву. Его слова приводит Legalbet.

По его мнению, Овечкин с пивом в руках подает не очень хороший пример для молодого поколения, при этом в его поведении нет ничего экстраординарного. «Но он же не выпивает бочку и не напивается. Он выпивает две банки пива — и хорош. Считаю, это вполне достаточно, чтобы восстановить силы после тренировки или игры. Из каких-то ханжеских побуждений для кого-то это не очень хорошо и вызывает негатив. Кто проходил эту школу, понимает, что два бокала — нормально», — отметил Бахмутов.

В январе в сети появилось видео, в котором Овечкин поздравляет друзей с Новым годом. Он посоветовал им «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

В этом сезоне россиянин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В 2018-м он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.