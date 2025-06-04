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16:13, 4 июня 2025Силовые структуры

Разыскиваемая МВД России активистка из «Свободной Якутии» попала в список террористов

Росфинмониторинг внес Кондакову в список террористов и экстремистов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов активистку фонда «Свободная Якутия» (признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации) Саргылану Кондакову (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кондакова Саргылана Константиновна 1977 года рождения из поселка Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР, указано в реестре Росфинмониторинга.

Она также находится в базе розыска МВД России по уголовной статье.

Минюст включил фонд «Свободная Якутия» в список иноагентов в июне 2023 года. Он входит в международную организацию «Форум свободных государств постРоссии», деятельность которой Верховный суд России признал террористической.

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