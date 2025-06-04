Россиянам назвали главного виновника неприятного запаха изо рта

Терапевт Хухрев: 80 процентов неприятного запаха изо рта исходит от языка

80 процентов неприятного запаха изо рта исходит непосредственно от языка, уверяет врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев. Главного виновника этой проблемы он назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Хухрев посоветовал россиянам регулярно чистить язык, потому что именно на нем скапливается большое количество бактерий, особенно в его задней части, где расположены вкусовые сосочки. По словам врача, эти микроорганизмы производят летучие серные соединения, которые и вызывают неприятный запах, напоминающий запах гнилых яиц.

Врач добавил, что во время сна слюноотделение практически прекращается, что создает идеальные условия для размножения бактерий. Именно поэтому неприятный запах изо рта наиболее заметен утром, объяснил он.

Чтобы справиться с этой проблемой, важно не только тщательно чистить зубы, но и уделять внимание языку. Есть различные приспособления для чистки языка, но если их нет, подойдет обычная зубная щетка Алексей Хухрев врач-терапевт

Ранее стоматолог Найри Уитли предупредила о неприятных последствиях любви к кофе с молоком. По ее словам, эта привычка может спровоцировать появление неприятного запаха изо рта.