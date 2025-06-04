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08:30, 4 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали главного виновника неприятного запаха изо рта

Терапевт Хухрев: 80 процентов неприятного запаха изо рта исходит от языка
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

80 процентов неприятного запаха изо рта исходит непосредственно от языка, уверяет врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев. Главного виновника этой проблемы он назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Хухрев посоветовал россиянам регулярно чистить язык, потому что именно на нем скапливается большое количество бактерий, особенно в его задней части, где расположены вкусовые сосочки. По словам врача, эти микроорганизмы производят летучие серные соединения, которые и вызывают неприятный запах, напоминающий запах гнилых яиц.

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Врач добавил, что во время сна слюноотделение практически прекращается, что создает идеальные условия для размножения бактерий. Именно поэтому неприятный запах изо рта наиболее заметен утром, объяснил он.

Чтобы справиться с этой проблемой, важно не только тщательно чистить зубы, но и уделять внимание языку. Есть различные приспособления для чистки языка, но если их нет, подойдет обычная зубная щетка

Алексей Хухревврач-терапевт

Ранее стоматолог Найри Уитли предупредила о неприятных последствиях любви к кофе с молоком. По ее словам, эта привычка может спровоцировать появление неприятного запаха изо рта.

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