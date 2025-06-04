Россиянам рассказали о первом признаке «болезни вейперов»

Врач Овечкин: Интенсивный кашель может говорить о «болезни вейперов»

Появлении одышки при физической нагрузке и интенсивный кашель могут говорить о развитии «болезни вейперов» или EVALI, в этом случае нужно срочно обращаться к врачу, призвал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Об этом специалист рассказал «Ленте.ру».

«Доказанными эффектами от употребления вейпов является развитие так называемой болезни вейперов или по-научному EVALI. Это основное заболевание, которое наносит вред здоровью вейперов и которое является наиболее серьезным осложнением вейпинга», — сказал Овечкин.

Он добавил, что EVALI в тяжелый случаях требует стационарного лечения, а без должной помощи может привести к летальному исходу. Он призвал срочно обращаться к врачу, если у курящего появилась одышка при физической нагрузке, интенсивный кашель, в том числе с кровью, а также резкая и необъяснимая слабость.

«Данные симптомы могут свидетельствовать о глубоком развитии EVALI и требовать в определенных случая неотложной помощи, вплоть до госпитализации», — пояснил врач.

Он также привел данные, которые говорят о более сильном развитии никотиновой зависимости от курения вейпов.

Пока что случаев необратимых повреждений от EVALI не выявлено. (…) Диагностируются, как правило, именно тяжелые случаи. Пока что каких-то наблюдений о том, что последствия для легких, которые были в случае EVALI, оставили какие-то необратимые последствия — таких случаев не зафиксировано Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог

Ранее эксперт рассказал о способах бросить вейп. Один из них, по словам эксперта, новая привычка. Но она должна быть безвредной или нейтральной. Так, вместо курения можно начать жевать мятную жвачку без сахара, пить чистую прохладную воду через трубочку или мелкими глотками, есть яблоки или другие низкокалорийные продукты, делать дыхательную гимнастику, заниматься физкультурой, говорить по телефону, гулять.