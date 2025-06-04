Россиянка описала женщин в Мексике словами «бабушка из Рязани бы ахнула»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну словами «мир, в котором все наоборот». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, пожилые женщины в Мексике носят яркие блузы и длинные серьги, красят волосы в синий цвет и флиртуют с продавцами в магазинах. «Бабушка из Рязани бы ахнула. И немного позавидовала», — выразила мнение она.

Также россиянка обратила внимание, что мужчины в Мексике ходят по улицам с мачете. Она объяснила, что такие ножи — обычный инструмент местных фермеров.

Еще путешественницу удивило, что на похоронах в Мексике принято надевать белое, включать музыку и приглашать всех соседей. «Это как день рождения без именинника», — заключила Ершова.

Ранее тревел-блогерша рассказала о преимуществах мексиканских мужчин перед россиянами. По ее словам, они «любят женщин без стыда и страха».