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08:00, 4 июня 2025Путешествия

Россиянка описала женщин в Мексике словами «бабушка из Рязани бы ахнула»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну словами «мир, в котором все наоборот». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, пожилые женщины в Мексике носят яркие блузы и длинные серьги, красят волосы в синий цвет и флиртуют с продавцами в магазинах. «Бабушка из Рязани бы ахнула. И немного позавидовала», — выразила мнение она.

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Также россиянка обратила внимание, что мужчины в Мексике ходят по улицам с мачете. Она объяснила, что такие ножи — обычный инструмент местных фермеров.

Еще путешественницу удивило, что на похоронах в Мексике принято надевать белое, включать музыку и приглашать всех соседей. «Это как день рождения без именинника», — заключила Ершова.

Ранее тревел-блогерша рассказала о преимуществах мексиканских мужчин перед россиянами. По ее словам, они «любят женщин без стыда и страха».

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